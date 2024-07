Chico Moedas fala sobre relacionamento com Luísa Sonza e admite erro: 'Eu me entreguei'

O fim do relacionamento entre Luísa Sonza, de 26 anos, e Chico Veigas, conhecido como Chico Moedas, de 28 anos, voltou a ser a assunto nas redes sociais, nesta terça-feira (30). Embora não tenha dados detalhes da traição, o influenciador admitiu que errou com a cantora.

"Eu me entreguei. É isso é indelicado. P***a, é uma m***a, não gosto de falar dessa p***a. P***a, que bagulho horroroso, cometi um erro", disse em entrevista à conta no TikTok Cortes do Tropa da Mainstreet.

VEJA VÍDEO

Chico ainda frisou que não iria comentar mais sobre o assunto para não magoar a cantora. "Eu que já fui indelicado, não fui legal. Acho que não vale a pena ser mais indelicado. A vida também é a gente se decepcionar, a vida é, infelizmente, a gente ter que lidar com as coisas da vida. Tudo que eu falo é uma m***a, não posso mais falar p***a nenhuma", continuou.

Veja também Zoeira Apartamento de luxo de Jô Soares, com cinema e biblioteca, tem preço reduzido; veja imagens Zoeira Príncipe William terminou com Kate Middleton em ligação de 30 minutos, em 2007, diz biógrafo real

Término de Luísa Sonza e Chico Moedas

No dia 20 de setembro de 2023, Luísa Sonza participou do programa "Mais Você", da TV Globo, e anunciou o fim do relacionamento com Chico Moedas. Lendo uma carta, a cantora revelou que havia sido traída pelo ex-namorado.

Eles estavam juntos havia quatro meses, e Luísa chegou a lançar uma música em homenagem a ele, intitulada "Chico". Após o término, a artista continuou cantando a faixa nos shows, mas alterou um trecho da canção.