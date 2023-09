Luísa Sonza muda trecho de 'Chico' em primeira apresentação após término com influenciador

A cantora Luísa Sonza, de 25 anos, mudou um trecho da música "Chico", em sua primeira apresentação após o término com o influenciador Chico Veiga. No show, realizado em Porto Alegre, na noite dessa sexta-feira (29), a gaúcha ainda conversou com o público sobre a mudança. As informações são do g1.

Na letra original, está escrito "Chico, se tu me quiseres". No show desta sexta, Luísa resolveu cantar: "se acaso me quiseres".

"Para parafrasear Chico Buarque, mais ainda, e cantar: 'Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres...'", disse ela para o público. "Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque, essa música é pro Chico Buarque e pra mim".

Sucesso de streaming no início de setembro, a canção "Chico" era uma homenagem ao então namorado da cantora.

O fim do relacionamento foi anunciado em rede nacional, ao vivo, no dia 20 de setembro, no programa "Mais Você", com Ana Maria Braga. Na ocasião, Luísa leu uma carta feita para Chico sobre o término do casal.

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continue sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima, destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa."

