Luísa Sonza ironiza após ser acusada de estratégia de marketing: 'claro, fui corna de propósito'

A cantora Luísa Sonza se manifestou nas redes sociais, nessa quarta-feira (20), sobre as acusações de possível estratégia de marketing relacionadas ao anúncio de separação de Chico Veiga ao vivo, no programa "Mais Você".

A tese de alguns internautas é de que Luísa teria usado uma suposta traição de Chico como forma de marketing para o novo álbum, chamado de "Escândalo íntimo". Teorias estão "baseadas" na ordem das músicas do álbum: “Chico, onde é que deu errado? Penhasco outra vez. Principalmente, me sinto arrasada. Ana Maria”.

Em comentário em um dos posts com teorias, Sonza ironizou: "Claro, gente. Eu fui corna de propósito. Faz todo o sentido, parabéns”, disse ela.

Nessa quarta-feira, Luísa Sonza confirmou o término. Em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, a cantora leu uma carta feita para o ex-namorado.

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete", começou Luísa. "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam de erro pontual. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoas", continuou ela.

A artista seguiu o desabafo afirmando que, em casos de traição, "nos colocam como louca, invalidando tudo o que a gente acredita, e mentem olhando no olho, como se a gente fosse uma ameba. Acreditam que somos burras, que nada é grave", ela disse. "Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. [...] Hoje eu me protejo e não te protejo. Porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. [...] Vou viver o amor, só não vai ser com você", concluiu.

Emocionada, Ana Maria Braga disse aos telespectadores que Luísa mostrou o texto a ela antes do programa. "Acho que é um recado para todas aquelas pessoas que já traíram alguém. E eu pedi que ela lesse esse texto aqui para mim. Ela 'desmanchou' com o Chico", disse a apresentadora.

Depois, no 'X' — rede social que substituiu o 'Twitter' —, Ana Maria reforçou o apoio à cantora. "Só quem já passou por uma decepção sabe do que a Luísa Sonza está falando. Traição dói, mas não abaixamos mais as nossas cabeças, porque estamos aqui umas pelas outras. Obrigada pela sensibilidade e coragem, linda. Você é uma fortaleza", escreveu.

"Chico, se tu me quiseres"

O romance entre Luísa Sonza e Chico Veiga originou a música "Chico", que fez sucesso nas redes sociais nessas últimas semanas. Na canção, a cantora se declara.

O agora ex-casal estava junto há quatro meses. Contudo, a exposição do relacionamento provocou uma série de desgastes entre Luísa e Chico. Recentemente, em entrevista à revista Vogue, Luísa desabafou que, se tivesse pensado bem, não teria lançado "Chico", que figura entre as mais tocadas do Brasil no Spotify.