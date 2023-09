Galeto Sat's, bar onde supostamente Luísa Sonza foi traída, brinca com fofoca: 'a gente tá fora'

O tradicional bar "Galeto Sat's", localizado no bairro Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, é apontado nas redes sociais como o cenário onde Chico Moedas traiu a cantora Luísa Sonza.

O assunto repercutiu nacionalmente nesta quarta-feira (20), após a artista confirmar, em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, do 'Mais Você', que não está mais namorando Chico. A cantora leu ao vivo uma carta sobre a separação e comentou sobre a traição "em um banheiro sujo" de um bar carioca.

Com a repercussão do tema, o estabelecimento publicou uma nota, em tom de brincadeira, sobre o episódio.

"A gente está fora desse negócio de fofoca, mas pessoal falando que tudo aconteceu no Sat's, né? O que podemos fazer se aqui é suco puro de Rio de Janeiro? Esperamos vocês até as quatro da matina, com comida e bebida boa. Comportem-se", diz o texto do bar, no Instagram.

Um internauta viralizou no Twitter ao publicar um vídeo em que vai até o bar e registra que o banheiro do Sat's estava internado para obra nesta quarta. Ele chega a brincar com os pedreiros se eles conheciam Chico ou Luísa.

NAMORO DE LUÍSA E CHICO

O agora ex-casal estava junto há apenas quatro meses. Contudo, a exposição do relacionamento provocou uma série de desgastes entre Luísa e Chico. Recentemente, em entrevista à revista Vogue, Luísa desabafou que, se tivesse pensado bem, não teria lançado "Chico", que figura entre as mais tocadas do Brasil no Spotify.

"'Chico' é algo extremamente íntimo. E, se eu parar para pensar, não faria, não teria coragem de me expor dessa maneira. Só me exponho porque não penso. Colocar no álbum uma música para um cara que acabei de conhecer… Racionalmente, não faria. Mas, só vou lá e faço. Depois, penso: 'Meu Deus… Essa música, antes de ser sobre qualquer outra pessoa, é sobre mim e meus sentimentos", revelou a cantora à revista.