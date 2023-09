Luísa Sonza é criticada por expor traição de Chico e rebate: 'parem de tratar homem como menino'

Após expor a traição de Chico Moedas no programa "Mais Você", na manhã desta quarta-feira (20), a cantora Luísa Sonza recebeu críticas nas redes sociais por revelar o fato na TV aberta. A cantora gaúcha chegou a rebater as mensagens.

Em uma publicação no Instagram, um internauta criticou: "O Chico não queria exposição nenhuma aí a Luísa Sonza foi em TV aberta e confessou para todo mundo que ele traiu e ainda disse que foi no bar".

Veja participação da cantora no 'Mais Você':

Luísa Sonza retrucou no comentário e argumentou que Chico não é nenhuma criança.

"Não queria exposição nenhuma? Primeiro que ele já era uma pessoa pública antes de mim, segundo que SEMPRE quis e concordou com tudo, a gente estava vivendo algo combinado a dois, juntos. Ele é um homem de quase 30 anos e tem toda a liberdade de fazer o que QUISER. Parem de tratar homem como menino", explicou Luísa Sonza.

A cantora chegou a homenagear o ex com uma música no novo álbum de trabalho da carreira, intitulada com o nome dele, no projeto "Escândalo Íntimo".

Não é o primeiro relacionamento com famoso que Luísa Sonza passa. Ela já foi casada dois anos com o humorista Whindersson Nunes e namorou por um ano o também cantor Vitão.