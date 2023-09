Luísa Sonza confirma pausa de redes sociais após término com Chico Moedas: 'tem feito bem pra mim'

A cantora Luísa Sonza anunciou que vai fazer uma pausa das redes sociais após a repercussão do término com Chico Moedas. Ela contou que decidiu apagar os aplicativos de seu celular e disse que sua equipe continuará mandando fotos e mensagens dela: "não vou ficar distante".

"Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso!", começou o post.

Segundo a artista, o foco "agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis! Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês! Com amor, Luísa".

O término foi anunciado por Sonza na última quarta-feira (20), durante participação no programa Mais Você.

Assuntos relacionados

Traição

Conforme o colunista Lucas Pasin, do Uol, a cantora Luísa Sonza sabia da traição de Chico Moedas desde o dia 11 de setembro, no entanto, ela preferiu seguir com romance.

Ainda segundo a coluna, Luísa mudou de ideia sobre continuar na relação quando vídeo de Chico brindando com uma ex-affair e amigos começou a circular nas redes sociais. O casal chegou a conversar, mas a cantora já havia avisado que não deixaria os motivos do fim em segredo.

Amigos de Chico Moedas afirmaram à coluna que não aprovavam o relacionamento dos dois: "Acompanhamos de perto esse caos do relacionamento. O que a gente conheceu foi um lado dela com o Chico que não era bacana, com certas grosserias. Nem todos tinham paciência pra ela. Agora, ele não pode nem sair de casa, recebe ameaças por mensagens, e tudo isso por um namoro curto", disse uma amiga do influenciador a Pasin.