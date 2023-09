Ana Castela faz desabafo sobre término com Gustavo Mioto: 'não está sendo fácil'

Ana Castela foi às redes sociais nesta segunda-feira (25) se pronunciar sobre o término com Gustavo Mioto. Assim como o ex-namorado, ela pediu aos seguidores respeito com a decisão tomada e disse que não estava sendo "um momento fácil para nenhum dos dois".

Nos 'Stories' do Instagram, ela disse: "como todos já sabem, eu e o Gu não estamos mais juntos. Peço que tenham respeito, não é um momento fácil para nenhum dos dois", começou a boiadeira. "O Gu é maravilhoso, sem igual, me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos, e em nenhum momento foi marketing. Por aqui, só teve e ainda tem muito amor. Foi verdadeiro", completou ela.

Legenda: O pronunciamento da cantora foi feito nos 'Stories' do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Um trecho do comunicado, porém, deixou brecha para uma possível retomada do relacionamento. "Não sabemos do nosso futuro. Então, vou orar e pedir a Deus para iluminar nossos caminhos. E espero que, no futuro, esses caminhos se cruzem de novo", desabafou Castela.

Fim do relacionamento

Gustavo Mioto anunciou o fim do romance com Ana Castela na manhã desta segunda-feira (25). "Oi gente. Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento", escreveu ele.

Em seguida, o sertanejo ressaltou que não houve conflito no término. "Não teve briga, não teve problema nenhum", garantiu. "Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis", desabafou. Por fim, ele pediu respeito à decisão dos dois.