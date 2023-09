Ana Castela e Gustavo Mioto terminam namoro: 'não teve briga'

Um dos casais mais famosos do sertanejo não está mais namorando. O romance entre Ana Castela e Gustavo Mioto chegou ao fim. A informação foi divulgada pelo próprio cantor em publicação no Instagram, nesta segunda-feira (25).

"Oi gente. Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento", escreveu o sertanejo.

Em seguida, ele ressaltou que não houve conflito no término do casal. "Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela... Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito".

Por fim, o cantor fez um pedido aos seguidores: "peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal!".

Distanciamento

Legenda: "Estou muito orgulhoso", exaltou o cantor Foto: Reprodução/Instagram

Os sinais do fim do namoro já vinham sendo especulado pelos fãs, que perceberam um distanciamento dos sertanejos nos últimos dias.

Desde que assumiram relacionamento, Ana Castela e Gustavo Mioto passaram ter a vida ainda mais observada pela imprensa e perfis de redes sociais sobre famosos.

Gustavo Mioto elogia apresentação de Ana Castela em Fortaleza:

Por conta das agendas serem bastantes parecidas, o casal se encontrou em muitos evento, dando munição para quem acompanha a vida das celebridades.

Em Fortaleza, durante o Fortal 2023, o cantou chegou a exaltar a participação de Ana Castela no Camarote Mucuripe — espaço que ele também se apresentou.