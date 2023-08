Quem canta a música de Petra em Terra e Paixão? Veja trilha sonora da novela

A trilha sonora de Terra e Paixão, novela das 21h da Globo, é embalada por clássicos e lançamentos, em canções de artistas consolidados e novatos na música. Na abertura a emissora escolheu a música Sinônimos, de Chitãozinho & Xororó, que na nova versão ganhou participação especial de Ana Castela, novata no ritmo.

Um dos destaques no folhetim de Walcyr Carrasco, é a personagem Petra, interpretada por Débora Ozório. A música da filha caçula de Antônio (Tony Ramos) tem como música Lost on You, da artista norte-americana LP, lançada em 2015.

“Temos uma história com a teledramaturgia. São muitos sucessos embalando diversos personagens. Sinônimos ganha uma honrosa dobradinha. Foi trilha de A Favorita e agora essa regravação com a Ana Castela será o tema de abertura, o que nos deixa imensamente felizes”, contou Luiz Henrique Rios, diretor artístico, à época do lançamento da novela.

Veja trilha sonora de Terra e Paixão