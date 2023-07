Qual o segredo de Petra em 'Terra e Paixão'? Veja revelação da personagem na novela

A personagem Petra, interpretada pela atriz Débora Ozório na novela "Terra e Paixão", passará por apuros nos próximos capítulos da trama da Rede Globo. Ela decide revelar um segredo sobre a vida íntima ao marido, o falso italiano Luigi, vivido por Rainer Cadete.

Após notar o afastamento do amado e ser aconselhada pela mãe Irene (Glória Pires) sobre as constantes saídas dele, Petra tem uma conversa decisiva com Luigi.

"A minha mãe me deu conselhos… Ela acha que eu devo apimentar a nossa relação na cama… Pra manter o casamento", inicia ela.

O rapaz, que vive um caso com Anely, personagem de Tatá Werneck, escuta atentamente a esposa e parece gostar da ideia, mas se decepciona com a confissão que vem em sequência:

"Eu tenho horror a sexo. Eu fazia esforço pra você não perceber… pra me entregar. Agora não dá mais, não dá mais. Eu não suporto ser tocada por um homem, não suporto intimidade. Me perdoa", diz Petra, aos prantos.

Esse fato teria, inclusive, sido a motivação do fim do casamento anterior de Petra.

Luigi fica em estado de choque ao ouvir a revelação da esposa, o que leva a uma crise entre o casal. A situação afeta a saúde mental de Petra, que é internada pela mãe em uma clínica psiquiátrica. Irene pede ainda que o genro não desista do casamento com a filha por conta do ocorrido.

A novela "Terra e Paixão" vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.