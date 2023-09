Após término com Jorge Cunha, Kerline expõe prints de conversa com o ex

Após compartilhar nesse domingo (24) um post com a palavra "terminamos" numa publicação feita no início do mês, a ex-BBB Kerline Cardoso confirmou que seu relacionamento com Jorge Cunha chegou ao fim. A primeira eliminada do BBB 21 compartilhou a informação um mês depois do início do namoro.

Nos stories do Instagram, a influenciadora também falou que existem coisas que só acontecem com ela, e depois colocou duas opções para que os seguidores: "Conta ou faz exposed". Após curtir com os amigos durante a madrugada, Kerline passou a compartilhar trechos de conversas com o ex.

Assuntos relacionados

Nessas conversas, Jorge chama Kerline de "lixo" e "doente. Já no Twitter, a influenciadora também desabafou, e disse que não assume mais ninguém. ´´Se for para dar errado em uma semana só eu vou saber", disse.

Os dois se conheceram em julho, e começaram a namorar no fim de agosto. Foi no festival The Town que Kerline apresentou Jorge.