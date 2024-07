Príncipe William terminou com Kate Middleton em ligação de 30 minutos, em 2007, diz biógrafo real

Bastidores da vida amorosa de Príncipe William e Kate Middleton foram divulgados na biografia "Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen", obra assinada por Robert Jobson. Ele revelou detalhes das circunstâncias por trás do rompimento dos dois em 2007.

Como qualquer casal, os dois — que estão há mais de 20 anos juntos — tiveram um contratempo que levou a uma separação. Pouco antes, a agora princesa de Gales percebeu alguns sinais.

“Catherine sabia que William não tinha pressa em pedi-la em casamento, e a verdade é que ela estava preparada para esperar até que ele estivesse pronto. Afinal, eles estavam apaixonados — não estavam?", escreveu o autor.

A situação piorou quando William cancelou inesperadamente os planos para a véspera de Ano Novo de 2006. Neste momento, Kate percebeu que "algo estava errado", aponta o livro. Pouco tempo depois, o filho do rei Charles III ligou para então namorada e terminou com ela.

Segundo Jobson, o príncipe declarou que ambos precisavam de “um pouco de espaço” para “encontrar seus próprios caminhos” e não podia prometer uma proposta de casamento.

“Em uma conversa de 30 minutos carregada de emoção, ambos reconheceram que estavam em 'páginas diferentes'”, garantiu Robert. “Foi um golpe devastador para Catherine, que se sentiu duplamente decepcionada por ter sido abandonada por telefone", diz o texto.

Kate Middleton viajou para Irlanda após rompimento

Após o fim do relacionamento, William teria saído para uma boate em Londres, enquanto Kate viajou para Dublin com a mãe, Carole Middleton, e para Ibiza com uma amiga.

Kate “resolveu esconder sua dor do mundo exterior”, apesar de estar “perturbada” com o rompimento, descreveu o autor.

A separação durou pouco tempo. Cerca de dois meses depois, eles retomaram o namoro. Incerto sobre a decisão anterior, William encontrou Kate em uma festa à fantasia organizada pelo jóquei Sam Waley-Cohen. “Ela chegou vestida de enfermeira, e William foi direto até ela. Eles então passaram a primeira parte da noite conversando profundamente antes de irem para a pista de dança, onde acabaram se beijando".

Após se reconciliarem ainda em 2007, Kate e William, enfim, ficaram noivos em 2010 e se casaram no ano seguinte. Tempo depois, deram à luz ao primeiro filho, George, hoje com 11 anos. Posteriormente, tiveram Charlotte, 9 anos, e Louis, 6.