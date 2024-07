Kate Middleton é aplaudida de pé durante final do torneio de Wimbledon

A princesa Kate Middleton assistiu, nesse domingo (14), à final masculina do torneio de tênis de Wimbledon. Foi a segunda aparição pública dela desde que anunciou o diagnóstico de câncer. Acompanhada pela filha Charlotte, 9, Kate foi recebida na quadra central de Wimbledon e aplaudida de pé por parte do público.

Grande fã do esporte, a princesa entregou o troféu ao espanhol Carlos Alcaraz, que venceu o sérvio Novak Djokovic.

Essa foi a segunda aparição pública da princesa de Gales desde o Natal. Em março, Kate anunciou em um vídeo que estava fazendo quimioterapia preventiva contra o câncer.

Primeira aparição

A primeira aparição pública de Kate foi em 15 de junho, na comemoração do aniversário do Rei Charles III, quando acenou para o público ao lado da família real na varanda do Palácio de Buckingham.

Na véspera da sua presença em Wimbledon, Kate publicou uma mensagem nas redes sociais, sua primeira declaração desde o anúncio da doença, manifestando o desejo de participar do evento, apesar de estar em tratamento.

O príncipe William, herdeiro do trono britânico e marido de Kate, tinha previsto assistir em Berlim à final da Eurocopa, entre Inglaterra e Espanha.