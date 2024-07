Espanha fatura premiação milionária com título da Eurocopa; veja valores

A Espanha conquistou o título da Eurocopa 2024 na tarde deste domingo (14) e faturou uma premiação milionária da Uefa, principal entidade do futebol europeu. A seleção espanhola superou a Inglaterra no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

A premiação total recebida pela Espanha com o título foi de 28,25 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 166 milhões, de acordo com a cotação atual. A quantia envolve premiações da fase de grupos, do mata-mata e da grande final.

PREMIAÇÕES DA ESPANHA NA EUROCOPA 2024

12,25 milhões de euros - fase de grupos

1,5 milhões de euros - oitavas de final

2,5 milhões de euros - quartas de final

4 milhões de euros - semifinais

8 milhões de euros - final

Total: 28,25 milhões de euros (R$ 166,84 milhões)

Legenda: Oyarzabal marcou o gol do título da Espanha Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Este foi o quarto título de Eurocopa conquistado pela Espanha. Anteriormente, a seleção já havia vencido o torneio nas edições de 1964, 2008 e 2012. O país é agora o maior campeão da Eurocopa.