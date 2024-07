Em tratamento contra câncer, princesa Kate deve assistir torneio de tênis no Reino Unido

Uma nova aparição pública está na agenda da princesa Kate Middleton, de 42 anos, mesmo com diagnóstico de câncer em março: a final masculina do torneio de tênis de Wimbledon, no Reino Unido, neste domingo (14). O anúncio foi feito pelo Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe e da princesa de Gales.

A disputa será entre o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, que também se enfrentaram no jogo do título do ano passado. No caso, o espanhol venceu em cinco sets.

Dessa vez, Kate é quem deve entregar o troféu ao vencedor do jogo. Já o príncipe William, 41, deve assistir, em Berlim, à final da Eurocopa, entre a Inglaterra e a Espanha.

Kate ficou vários meses afastada de eventos públicos por causa da doença e voltou aos holofotes no dia 15 de junho, no desfile de aniversário do Rei Charles III. A última aparição da princesa antes disso havia sido em dezembro do ano passado.

A princesa foi submetida a uma misteriosa cirurgia abdominal, antes do anúncio do câncer, em 22 de março. A notícia teve impacto ainda maior para a família real britânica porque foi divulgada menos de dois meses de Charles III, 75, também anunciar que estava com câncer.

Tratamento de Kate

Kate Middleton estaria passando por um tratamento 'penoso', conforme informações da primeira biógrafa da Princesa Diana, Lady Colin Campbell, a revista espanhola Mujer Hoy.

"Katherine está muito doente. O tratamento é penoso. Ela tem de se reservar para se recuperar e poder cuidar dos três filhos, que são pequenos. É simples assim, ela está doente demais para estar publicamente ativa", revelou.

A biógrafa comentou ainda sobre a postura de William durante o tratamento da princesa. "Os britânicos estão muito conscientes das circunstâncias muito adversas que o príncipe William vive. Ele faz o que qualquer um faria em seu lugar", avaliou.