Kate Middleton fica internada após passar por cirurgia abdominal, diz Palácio

A princesa de Gales Kate Middleton, de 42 anos, passou por uma cirurgia abdominal e ficará internada pelo período de 10 a 14 dias, conforme publicação divulgada nesta quarta-feira (17) pelo Palácio de Kensington, residência oficial de Middleton e de seu marido, o príncipe William.

Segundo o comunicado, o procedimento cirúrgico aconteceu nessa terça-feira (16) e já era programado. Kate passa bem, mas permanecerá sob cuidados médicos no hospital nos próximos dias e só deverá retomar compromissos oficiais depois da Páscoa, em abril, ainda de acordo com a publicação.

O palácio não informou o motivo da operação, mas um porta-voz da família disse que a condição não era cancerígena.

Legenda: Comunicado sobre cirurgia de Kate Middleton publicado pelo Palácio de Kensington Foto: Reprodução/Instagram

"Baseado em conselhos médicos, ela só deverá voltar à atividade pública depois da Páscoa", diz a nota. O comunicado pede ainda privacidade para os três filhos de William e Kate.

A última aparição pública de Middleton foi no Natal do ano passado, quando a família real fez a visita anual a um centro religioso próximo à casa do rei Charles em Sandringham, no leste da Inglaterra.

O rei Charles III também se submeterá a uma cirurgia, conforme anunciou o Palácio de Buckingham nesta quarta- feira (17).