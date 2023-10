Príncipe William e Kate Middleton revelam emojis que gostam de trocar entre si

Mostrando afinidade e senso de humor, o casal sensação da Grã-Bretanha, príncipe William e Kate Middleton, surpreendeu ao responder sobre a figurinha que usam com mais frequência quando trocam mensagens. A revelação foi deita durante entrevista aos apresentadores da BBC Radio 1, Vick Hope e Jordan North, na última terça-feira (10).

Enquanto Kate brincou: "Depende de qual grupo, se for o grupo familiar do WhatsApp...". William continuou: "Disseram-me para não colher berinjela, então tenho que escolher outra coisa". Ele acrescentou: “Teria sido a berinjela, mas estou dizendo agora, porque já sou um pouco adulto, que é aquela com os olhos [que] sobem e descem, e a boca". A esposa frisou: “Tem que ser o coração, com o emoji de choro, uma espécie de risada histérica quando as coisas dão errado”.

Os apresentadores do programa pareceram chocados e encantados com a resposta de William. Jordan disse: “Ele disse o emoji de berinjela, isso é brilhante”. Enquanto isso, Vick teria comentado: “Ele sabe. Ele tem uma mente suja”.

O casal de Cambridge é considerado extremamente carismático. O príncipe William tem a promessa de um dia ascender ao comando da monarquia ao lado de Kate, que assumiria o papel de rainha consorte. Eles casaram em 2011 e são pais de George, Charlotte e Louis.