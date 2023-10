Michel Teló explica de onde vem a própria fortuna: 'não dependo mais de fazer shows para viver'

O cantor Michel Teló contou, em recente entrevista, que não vive mais da música e explicou de onde vem a própria fortuna. O artista é dono de três fazendas: uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e outra no Pantanal, ambas para a criação de gado, além da que tem em Minas Gerais, onde planta Mogno Africano.

“Meu pai e meu tio tocam as fazendas para mim. Na que tenho com o Euler [Coelho, compositor e amigo], tem os mognos com mais de dez anos. Estão crescidos, mas ainda precisam amadurecer mais para dar uma madeira ainda melhor. Sempre acreditei nessa história de imóveis também. Fui comprando devagarinho, botando para alugar. Um galpão aqui, outro ali. Não dependo mais de fazer shows para viver. O que eu ganho com a música não muda em nada. Poupei e investi mais da metade do que ganhei. Se eu parar amanhã, fico bem o resto da vida”, disse ele no canal de André Piunti no YouTube.

Michel explicou que junta dinheiro desde que ainda fazia parte do grupo Tradição. “Mesmo com o Tradição estourado e viajando muito, eu ainda morava com meus pais e não gastava quase nada. Eu juntava e no fim do ano entregava para o meu pai. Quando comecei a ganhar dinheiro, fui guardando e comprando boi”.

Ainda na entrevista, o artista revelou que a mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, comprada por R$ 15 milhões de Bruna Marquezine, foi o primeiro bem que ele e a esposa, Thaís Fersoza, compraram juntos. “A gente fez questão que fosse assim e dividiu o valor. A Thaís tem também a história dela”.