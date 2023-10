Maiara aparece sem aliança, e fãs especulam crise em namoro

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, apareceu nas redes sociais, nessa quinta-feira (12), sem seu anel de compromisso, e os fãs logo começaram a especular que ela está vivendo uma crise no relacionamento com Matheus Gabriel. Os dois estão namorando desde junho desse ano.

Na última terça-feira (10), Matheus, que também é cantor, deu uma declaração considerada polêmica em um bate-papo no X, antigo Twitter. Questionado sobre o motivo de acompanhar Maiara e Maraísa nos shows, ele disse:

“É uma forma de fazer contatos, gravei um DVD agora, então é uma forma de estar no meio, conhecer alguns contratantes. É importante estar no meio da equipe para depois tentar vender nosso show”.

Em outro momento, o cantor ainda mandou um beijo para sua ex-namorada. Devido a essa polêmica, os fãs começaram a especular que o romance teria chegado ao fim.