Maiara faz passeio romântico com cantor Matheus Gabriel

A cantora Maiara mostrou que fez um passeio romântico de balão na manhã desta segunda-feira (19), em Pirenópolis, Goiás. Ela estava acompanhada do cantor Matheus Gabriel, o que confirma que os dois estão em um relacionamento.

Nas imagens, os dois aparecem abraçados. Em foto publicada por Matheus Gabriel, em seu perfil no Instagram, o cantor dá um beijo no rosto de Maiara.

A artista também postou uma foto da vista do nascer do sol na rede social. Na legenda da imagem, escreveu: “Bom dia! Começando o dia com esse sol lindo dê Pirenópolis! Receba essa energia… Que Deus abençoe”.

A irmã de Maraísa viveu até pouco tempo um relacionamento marcado por idas e vindas com Fernando Zor, de quem foi inclusive noiva.

Boatos

Os rumores que Maiara estava vivendo um relacionamento com Matheus Gabriel ficaram mais fontes no Dia dos Namorados. A cantora postou um conteúdo misterioso sem exibir o rapaz, mas ele acabou fazendo uma publicação no mesmo lugar em seu perfil, fazendo os fãs descobrirem a relação.

Desde então, eles estão assumindo aos poucos o affair nas redes sociais.

Matheus Gabriel é cantor e compositor de sucessos da dupla Israel & Rodolfo, como os singles "Fiel Separado", "Beijo Vagabundo" e "Dá Intimidade Pra Ver".