Cantora Taty Girl relata crise de ansiedade durante show em São Paulo: 'estava com falta de ar'

A cantora Taty Girl deu um susto nos fãs, na última quarta-feira (11). Durante apresentação do projeto "Baú", em São Paulo (SP), ele teve uma crise de ansiedade. No Instagram, ela relatou o que sentiu no evento.

Na quinta-feira (13), Taty Girl contou em vídeo que, quando saiu do hotel para o local do evento, já havia se sentindo mal. Segundo ela, no camarim, o nível de estresse estava ainda maior. Tudo ficou pior quando ela subiu ao palco.

"Na segunda música comecei a sentir uma falta de ar grande e os meus olhos enchendo de lágrimas. Um nó na minha garganta. Eu querendo correr, querendo sair dali... Que agonia. Mas eu sabia que eu não podia fazer isso, que era uma irresponsabilidade", relatou Taty Girl.

A cantora ainda se apresentou por quase duas horas. Segundo ela, em diversos momentos, pensou em soltar o microfone e sair do palco. O sentimento de alívio aconteceu quando a segunda banda da noite, a Desejo de Menina, chegou e ela foi avisada.

Membros da produção chegaram a comprar uma medicação de uso da forrozeira para melhorar a respiração, mas não adiantou muito Uma equipe de socorristas chegou a realizar atendimento no camarim do evento.

Ajuda de profissionais da saúde

Taty Girl declarou ainda ter acompanhando médico para tratar o que vem passando. Ela, inclusive, toma medicação prescrista, os chamados ansiolíticos — remédios calmantes ou tranquilizantes.

A cantora ainda falou os cuidados com a saúde que terá nos próximos dias. "Continuar tratamento que não pode parar e terapia que eu vou começar na proxima semana".