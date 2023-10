Anitta revela dividir casa com Bruna Marquezine, nos EUA, e diz ser difícil namorar alguém no Brasil

A cantora Anitta revelou que divide um imóvel com a atriz Bruna Marquezine em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", nessa quarta-feira (11), ela ainda explicou por que acha difícil namorar alguém no Brasil.

Apesar de possuir uma casa em Miami, no estado norte-americano da Flórida, a artista disse que prefere alugar uma propriedade quando está na cidade californiana. "Divido com a Bruna Marquezine essa casa. Ela está lá agora", contou sobre o local onde costuma ficar em L.A.

Apesar das duas manterem o mesmo endereço, não costumam se encontrar. Segundo Anitta, não é comum que as duas usem ele ao mesmo tempo, além do imóvel ser grande.

"Ainda não nos encontramos lá. Ela está lá agora. Depois, vou em outro momento que não sei se ela vai estar. É uma casa imensa, a gente não consegue nem se ver. É linda", completou.

A cantora ainda explicou que prefere alugar algo quando está em Los Angeles, por considerar que a cidade não é tão acolhedora quanto Miami. "Não amo morar em L.A., então resisto um pouco pra comprar casa lá. Não sou muito fã, prefiro morar em Miami. É uma energia mais seca, mais plástica. Miami é mais caloroso", detalhou.

'Já peguei o país inteiro'

Ainda na entrevista, Anitta confirmou que segue solteira, após o fim do envolvimento com o ator Simone Susinna, e disse que tem dificuldades para namorar alguém no Brasil, por isso, tem se relacionado mais com estrangeiros. “No meu aniversário [em março], estava pegando [um] brasileiro, mas foi a última vez”, revelou.

Anitta Cantora Não é que não tem homem no Brasil pra mim, é que todos os que tinham eu peguei. Agora que sou uma pessoa mudada, [quero] trocar o foco de relacionamento, aí eu já peguei o país inteiro. Todos conheceram a antiga Anitta. Aqui, no Brasil, só atraio coisa que não dá mais."

À Blogueirinha, a cantora refletiu que está mais madura e não tem mais interesse em expor tanto a vida pessoal.

"Quando você vende tanto um personagem como eu fazia, topa tudo pela fama, topa tudo pelo engajamento... era eu, mas mudei de ideia, tenho 30 anos agora. Amadureci. Não acho mais que vale a pena colocar tanto a minha vida pessoal exposta", disse.

"Na hora que vou ter um relacionamento, atraio coisas que eram daquela realidade e não da que eu queria, então pra mim não vale mais a pena", completou.