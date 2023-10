Alok reencontra o pai após ataques do Hamas em rave em Israel: 'Que alívio poder te abraçar'

O DJ Alok reencontrou o pai, o também DJ Juarez Petrillo, após ele retornar de Israel ao Brasil. O produtor musical ficou em meio aos ataques do Hamas — em uma rave, na qual o show do DJ estava marcado, no sábado (7).

“Que alívio poder te abraçar, pai!”, escreveu Alok ao compartilhar uma foto dos dois abraçados.

O evento em que Petrillo iria tocar, chamado “Universo Paralello”, era realizado na região do kibutz Re’im, a poucos metros da Faixa de Gaza, e terminou com mais de 260 mortos.

Pai de Alok criou evento, mas não produziu edição em Israel

Em 2023, o evento Universo Paralello aconteceu pela primeira vez em Israel. Criado há 23 anos, no Brasil, a festa foi fundada pelos pais de Alok.

No ínicio da semana, o DJ Alok esclareceu em um vídeo que o pai não era produtor do festival no exterior, explicando que a marca foi licenciada para um organizador em Israel.

“Infelizmente, em meio a tudo isso, está circulando uma fake news de que o meu pai era o responsável e produtor do festival, o que não é verdade, como vocês podem ver na mídia internacional. Não associem meu pai a isso”, diz Alok.

Segundo ele, a marca foi licenciada e a organização ficou por conta da produtora “Tribe of Nova”. Além de “Universo Paralello”, nos últimos dias, o evento também vem sendo chamado pela imprensa de “Festival Nova”, “Supernova” ou “Tribe of Nova edição Universo Paralello”.

Petrillo considerou ataque “Surreal”

Legenda: Publicações do pai do Alok sobre ocorrido em Israel Foto: Reprodução/Instagram

No dia 7 de outubro, Juarez Petrillo compartilhou no Instagram que estava em Israel, dia em que o país sofreu ataques do Hamas.

O DJ dividiu com seus seguidores imagens do momento em que estava prestes a tocar no festival. “Universo Paralello Israel… estou em choque até agora!! E as bombas não param de explodir… depois conto mais detalhes”, escreveu ele em um post.

Momentos depois, Juarez apareceu nos stories do Instagram e falou um pouco mais sobre a situação. Ele revelou que o festival foi cancelado e que foi a primeira vez que viveu uma situação dessas.

“Surreal. Era para eu estar tocando, mas o line up atrasou 1 hora. Já estava no palco para tocar”, disse. “Foi a primeira vez que a acontece isso, nunca uma festa parou assim! Sei nem o que dizer”, declarou o DJ.