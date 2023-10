Entenda o que é Kibutz, estrutura de comunidade alvo de ataques pelo Hamas em Israel

A ofensiva do Hamas em Israel tem atacado também diversas comunidades tradicionais, os chamados kibutz. No Be'eri, por exemplo, vários morreram e muitos foram tomados como reféns. Na Nir Am, por outro lado, uma jovem israelense de 25 anos ficou famosa após liderar uma reação contra o grupo paramilitar e evitar um massacre.

Kibutz vem de kibutzim, que em hebraico significa "conjunto" ou "assembleia". Lá, eles moram, trabalham e produzem, tudo em comunidade.

Eles surgiram no século XX, e se pautam em princípios igualitários e comunais. A economia, no começo, era essencialmente agrícola. "Tudo era compartilhado", segundo Yuval Achouch, sociólogo da Western Galilee Academic College e especialista em Kibutz, informou à AFP.

Ataque a kibutz

O general israelense aposentado, Itai Veruv, disse que “70 terroristas totalmente armados e treinados” atacaram Kfar Aza por volta das 6h30 (0h30 no horário de Brasília) de sábado.

Ele descreveu o ataque como "um massacre, um grande desastre". Cerca de 400 pessoas viviam nesta comunidade, que fica a cerca de dois quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza.

Vários soldados israelenses destacados no local disseram à AFP que entre 100 e 150 pessoas foram mortas no ataque do Hamas ao kibutz, incluindo um número desconhecido de crianças. Um soldado, que pediu anonimato, descreveu mutilações, incluindo algumas decapitações, mas recusou-se a dar mais detalhes.

Suposto assassinato de bebês

O governo israelense disse nesta quarta-feira (11) que não pode confirmar "neste momento" os relatos de que combatentes do Hamas "assassinaram" 40 bebês em um kibutz no sul do país.

Na terça-feira, a conta oficial @Israel do governo na rede social X (antes conhecida como Twitter) publicou um vídeo de uma repórter do canal israelense i24NEWS comovida sobre a devastação no kibutz de Kfar Aza.

O vídeo estava acompanhado da manchete "40 bebês assassinados". "Ninguém poderia esperar que fosse assim, os horrores que ouço destes soldados", disse a repórter em outro vídeo transmitido no site da emissora.

A notícia sobre "40 bebês assassinados" foi massivamente compartilhada nas redes sociais desde terça-feira, sendo usada para condenar a ofensiva da milícia islamita Hamas contra Israel, iniciada no sábado a partir da Faixa de Gaza. "Não podemos confirmar nenhum número no momento", disse nesta quarta-feira um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, que administra a conta @Israel, quando questionado sobre essa versão.