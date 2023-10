Segundo voo da FAB decola de Israel nesta quarta (11) com 214 brasileiros

A segunda aeronave com brasileiros resgatados de Israel decolou com 214 passageiros, um cachorro e três gatos nesta quarta-feira (11). Conforme o Itamaraty, a repatriação feita pela Força Aérea Brasileira (FAB) ocorre com a aeronave KC-30, que saiu de Tel Aviv às 12h30 (horário de Brasília) e deve chegar na madrugada de quinta-feira (12), na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

Na madrugada desta quarta, 211 brasileiros chegaram ao País em um dos aviões da FAB. A repatriação faz parte da Operação Voltando em Paz, iniciada pelo Governo Federal no último sábado (7), após a deflagração da guerra entre Israel e o povo palestino.

O diretor do Departamento de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, Aloyzio Mares Dias, detalhou que mais de 2,7 mil brasileiros preencheram os formulários para iniciar o processo de repatriação ao Brasil. Desse total, 425 já chegaram ou embarcaram em direção ao País.

Mares Dias Diretor do Departamento de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores "Em termos de priorização, são sobretudo não residentes israelenses que estão sem passagem, que estão em hotel, aguardando voo, que não tem os mesmos meios que os residentes para permanecerem no país. Além disso, naturalmente, os grupos vulneráveis: mulheres grávidas, crianças, idosos. Essa lista vai ser reduzida ao longo do tempo, e vamos trazer todos de volta".

Cronograma de repatriação

1° voo chegou em Brasília na madrugada de quarta (11) com 211 passageiros

2° voo pousará no Rio de Janeiro na noite de quinta (12) com 214 passageiros

3° voo terá escala em Recife e destino final em Guarulhos na manhã de sexta (13) e trará 60 pessoas

4° voo chegará no Rio de Janeiro na noite de sexta (13) com 210 pessoas

5° voo pousará no Rio de Janeiro no sábado (14) com 210 pessoas

A partir de domingo (15), um novo cronograma será elaborado pelo governo para buscar brasileiros que desejam regressar ao País