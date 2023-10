Primeiro voo da FAB decola com brasileiros repatriados de Israel; 211 passageiros estão no avião

O Itamaraty anunciou que o primeiro avião com brasileiros resgatados de Israel decolou com 211 passageiros nesta terça-feira (10). A aeronave de modelo KC-30 saiu de Tel Aviv, às 20h (14h no horário de Brasília), e deve chegar em Brasília às 4h da manhã de quarta-feira (11).

Por motivos de segurança, a lista de pessoas a bordo não foi divulgada. Mais cinco voos devem chegar ao País até o próximo domingo (15).

Segundo a embaixada em Tel Aviv, 2.377 brasileiros se inscreveram no processo para repatriação ao Brasil até a manhã desta terça. Ao todo, seis aeronaves da FAB devem buscar os brasileiros que deixam Israel em meio ao conflito do país com o Hamas.

Nesta terça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou sobre a decolagem: “o governo federal está atento e trabalhando para trazer de volta todos os brasileiros que solicitarem, bem como para fazer todo o possível para o processo de paz na região”.

Cronograma de voos

A primeira aeronave, um KC-30, decolou às 18h do domingo e chegou em Roma, na Itália, às 2h48 de segunda-feira (9). Conforme o comandante da FAB, os primeiros brasileiros devem chegar ao Brasil nesta quarta (11).

Confira o cronograma:

1° voo chegará em Brasília na madrugada de quarta (11) com 210 passageiros

2° voo pousará no Rio de Janeiro na noite de quinta (12) com 210 passageiros

3° voo terá escala em Recife e destino final em Guarulhos na manhã de sexta (13) e trará 60 pessoas

4° voo chegará no Rio de Janeiro na noite de sexta (13) com 210 pessoas

5° voo pousará no Rio de Janeiro no sábado (14) com 210 pessoas

A partir de domingo (15), um novo cronograma será elaborado pelo governo para buscar brasileiros que desejam regressar ao País