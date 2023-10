Brasileira desaparecida em Israel após ataque do Hamas é encontrada morta, confirma família

A brasileira Bruna Valeanu, de 24 anos, desaparecida em Israel no último sábado (7) teve a morte confirmada nesta terça-feira (10), pela família. Ela estava na rave Universo Paralello, festa próxima à Faixa de Gaza que foi bombardeada e invadida por grupos extremistas do Hamas.

O corpo da estudante foi encontrado pela Exército israelense, que comunicou o fato à irmã mais velha dela, Florica, que mora em Israel. Ela informou, em entrevista ao g1, que o enterro ocorre na noite desta terça, à tarde no horário do Brasil.

"Minha mãe teve um pressentimento nesse dia. Ela não sabia que a festa seria perto de Gaza. Minha mãe falou: ‘Bruna, não vai na festa’. Minha mãe teve esse pressentimento", desabafou Florica.

Essa é a segunda morte de brasileiros confirmada na guerra. Ranani Glazer, que estava na mesma festa que Bruna, teve o falecimento informado nessa segunda-feira (9).

Estudante morava em Israel há oito anos

Bruna é natural do Rio de Janeiro, mas morava em Israel há oito anos com a mãe e a irmã mais velha. Ela estudava comunicação e marketing, segundo a família.

Outra irmã de Bruna, Nathalia, ainda mora no Brasil e contou ao g1 nessa segunda-feira como elas ficaram sabendo do desaparecimento: “Ela [Bruna] foi para esta festa, estava com um grupo grande de amigos, muitos brasileiros e israelenses. Ela acabou se separando, na hora do ataque, das outras amigas dela, que já se salvaram. Ela ficou em um grupo onde estava o Liam, um amigo do trabalho, que é israelense".

Outra brasileira segue desaparecida

Karla Stelzer Mende, de 41 anos, é a última brasileira identificada como desaparecida, segundo o jornal O Globo. Ela também tem nacionalidade israelense e é mãe de um jovem de 19 anos, integrante do exército de Israel.

Legenda: Brasileira-israelita estava acompanhada do companheiro, que também está com o paradeiro desconhecido Foto: reprodução

Karla estava na festa de música eletrônica acompanhada do namorado, Gabi Azulay, que também não foi mais visto após a investida do Hamas. "Alguém conhece esse casal? Sabem alguma coisa sobre eles? Eles estavam em uma festa no sul. Por favor, se alguém souber qualquer coisa ou tenha visto eles, nos informe", escreveu uma amiga da brasileira, na rede social Facebook.