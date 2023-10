Gabriela Duarte conta que ficou em bunker com os filhos antes de deixar Israel

Gabriela Duarte revelou, no Instagram, que viveu momentos de tensão e medo em Israel, durante viagem que era um antigo sonho da atriz. Ela e os filhos, Manuela, 16, e Frederico, 12, chegaram à região no sábado (7), horas antes de começar ataque do grupo Hamas sobre alvos no sul do País.

Nesta terça-feira (10), a atriz relatou que chegou a passear por Tel Aviv e visitou pontos turísticos. Horas depois, tudo mudou por conta do conflito, e Gabriela se abrigou em um bunker.

"Estes são registros do 1º dia em Telaviv, Israel. Isso mesmo. Um dia antes dos conflitos começarem, andamos pelas ruas, fomos até a praia ver o pôr do sol, tudo perfeito. Ninguém jamais poderia imaginar o que viria a seguir. No dia seguinte, às 6h30 da manhã, soou o alarme. Olhei pela janela e vi fumaça ao longe. Descemos pro lobby do hotel e começamos a entender tudo. A partir daí, foi o dia inteiro de alarmes e descidas pro bunker", explicou.

Gabriela e as crianças conseguiram deixar o país em segurança, seguindo para a República Tcheca. "Ainda estamos tentando entender e digerir tudo isso. Estar tão próximo a um conflito como esse é complicadíssimo. Peço a Deus por quem está lá, peço a Deus que proteja Israel e a todas as vítimas dessa guerra absurda. Muito, muito obrigada por todas as mensagens de carinho e preocupação. Estamos bem", disse a artista.

Nos comentários, seguidores deixaram mensagens de fé, solidariedade e desejos de união.