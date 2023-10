Após momentos de tensão em Israel, atriz Gabriela Duarte consegue deixar região de guerra

A atriz Gabriela Duarte conseguiu deixar Tel Aviv, em Israel, na madrugada dessa segunda-feira (9). Depois de publicar um vídeo, no domingo (8), contando que estava desesperada para deixar o país em guerra, a famosa publicou, em stories do Instagram, que ela e os filhos conseguiram um voo para Praga, capital da República Tcheca.

O grupo palestino Hamas lançou ataques terroristas contra alvos no sul de Israel, na madrugada de sábado (7), matando centenas de pessoas e levando o país a declarar guerra.

“Conseguimos um voo para Praga. Chegamos bem e em segurança. Muito obrigada a todos vocês que torceram por nós. Deu tudo certo! Amanhecemos por aqui e logo mando notícias”, escreveu. Gabriela não contou aos fãs se deve retornar ao Brasil ou aproveitar um período no destino europeu.

Momento de medo e tensão

Antes de conseguir o voo, a filha de Regina Duarte postou vídeo no Instagram revelando o que chamou de "situação complicada". Ela viaja com os filhos, Manuela, 16, e Frederico, de 12, e contou que tinha a viagem planejada há alguns anos. Segundo Gabriela, os bombardeios começaram apenas 16 horas após eles desembarcarem no país.

“Alguns sustos aconteceram, eu vi hoje pela manhã [dia 8] que caiu um míssil bem ao lado do hotel, às 20h30 da noite de ontem”, conta.

Nos comentários, dezenas de mensagens de força e fé para a atriz. "Vai dar tudo certo, minha querida! Deus vai intervir nisso tudo e você voltará em paz", escreveu o colega de profissão Ary Fontoura. "Vai dar tudo certo!!! Rezar… Rezar… E jajá estará de volta!", desejou Astrid Fontenelle. "Amiga querida, dê notícias! Que Deus lhe traga em segurança e abençoe Israel", disse Narjara Turetta.