Israel diz ter fechado fronteira com a Faixa de Gaza

O conflito entre o grupo palestino Hamas e Israel chegou ao quarto dia com centenas de mortos. Conforme o portal de notícias BBC, o país afirma ter fechado completamente a fronteira com Gaza. Segundo os militares, nenhum militante do Hamas cruzou a fronteira nas últimas horas.

Os bombardeios israelenses na Faixa de Gaza continuaram durante a noite de segunda para terça-feira (10) e a Força Aérea declarou que 200 alvos foram atingidos.

Desde sábado (7), quando o Hamas iniciou os ataques, foram identificados mais de 1.500 mortos, sendo 900 em Israel e 600 em Gaza. Os feridos somam 5 mil.

Os militares também informaram ter encontrado os corpos de 1,5 mil militantes palestinos em Israel e ao redor da Faixa de Gaza.

Apoio humanitário

Segundo a agência de notícias britânica, as Nações Unidas pediram a abertura de um corredor humanitário dentro e fora de Gaza, já que Israel cortou o fornecimento de combustível, eletricidade e água para o território.

A ONU calcula que mais de 187 mil pessoas tiveram que deixar as próprias casas em Gaza.

Conforme números divulgados pelas forças armadas de Israel no domingo (8), cerca de 100 pessoas (civis e militares) foram capturadas por combatentes do Hamas e são mantidas em cativeiro.