Brasileiro desaparecido em Israel é encontrado morto, confirma família

Um dos três brasileiros, que estavam desaparecidos após grupo extremista islâmico Hamas ter bombardeado Israel no último sábado (7), foi encontrado morto nesta segunda-feira (9). Eles participavam de festival de música no distrito sul de Israel, próximo a Faixa de Gaza. Ranani Glazer, de 23 anos, estava com a namorada, Rafaela Treistman, e o amigo, Rafael Zimerman.

A morte do jovem foi confirmada à tia ao jornal Folha de S. Paulo. Homens armados do grupo Hamas lançaram granadas e dispararam contra os participantes da rave após cercarem o local.

Ao o Globo, Karen Glazer contou que souberam da informação da morte do sobrinho através das autoridades israelenses. "O Exército de Israel foi até a casa do meu irmão, pai do Ranani, que também mora em Israel. É tudo o que sabemos. Não temos informações de como e onde (o corpo foi encontrado)", relatou.

Zimerman relatou que os três fugiram e se esconderam em um bunker. Ele ficou ferido, mas recebeu alta hospitalar neste domingo (8) e está bem. "Estava com a Rafaela. Mas o Ranani infelizmente não saiu com a gente. Chorei demais. Agradeci. O que falei com Deus não está escrito. Quando vi a Rafaela, só pensava em cuidar dela. Sair sem o Ranani foi uma dor enorme para ela", descreveu Zimerman.

Quem era Ranani Glazer

Ranani Glazer era de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e morava em Israel. Glazer tinha mais de 10 mil seguidores no Instagram e gostava de compartilhar viagens e aventuras com amigos. Ainda conforme a rede social, Glazer era um frequentador assíduo de raves.

Segundo informações postadas pelo rapaz na internet, ele atuou como soldado nas Forças de Defesa de Israel, desde 2019. Glazer morava há sete anos no País.

Quem são os brasileiros desaparecidos

Bruna Valeanu estava na mesma festa rave que Ranani. No entanto, ainda não há informações de que ambos se conheciam. Segundo o Metrópoles, a jovem é natural do Rio de Janeiro e morava na cidade de Petah Tikva, próximo a Tel Aviv.

Há uma terceira pessoa, com identidade brasileira e israelense, que também está desaparecida e foi identificada como Celeste Fishbein.

Governo planeja buscar 900 brasileiros em Israel

O comandante da Força Aérea do Brasil (FAB), Marcelo Damasceno, informou que o governo planeja buscar 900 brasileiros em Israel até sábado (14). A informação foi dada nesta segunda-feira (9) ao g1.

O grupo extremista islâmico Hamas bombardeou e invadiu Israel no último sábado (7). Israel realizou um contra-ataque, atingindo a Faixa de Gaza, território governado pelo Hamas. Diante do conflito, a FAB, em coordenação com os Ministérios da Defesa e Relações Exteriores (MRE), foi acionada para repatriar brasileiros que estão em Israel.

Após disponibilizar formulário online, a Embaixada em Tel Aviv recebeu dados de aproximadamente 1.700 brasileiros que desejam a repatriação, sendo a maioria turistas que estão hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.