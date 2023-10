Brasileiro gravou vídeo de dentro de bunker antes de morrer em Israel: 'cena de filme'

O brasileiro Ranani Glazer, de 23 anos, gravou um vídeo dentro de um bunker, no sábado (7), antes de ser encontrado morto, no Sul de Israel. Ele participava de uma rave próximo à Faixa de Gaza, quando o local foi alvo de ataques do grupo extremista islâmico Hamas, e o abrigo onde o jovem estava acabou sendo bombardeado.

Na gravação, o gaúcho conta que viveu "cena de filme" quando os paramilitares invadiram o festival de música eletrônica e chegou a percorrer quilômetros até encontrar a estrutura projetada para momentos de conflito.

Ranani Glazer brasileiro encontrado morto em Israel No meio da rave, a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente está em um bunker, agora seguros. Vamos esperar dar uma baixada nisso. Mas, cara, parecia cena de filme agora, a gente correndo quilômetros para achar um lugar para se esconder."

VEJA VÍDEO

Veja também

O brasileiro estava acompanhado da namorada, Rafaela Treistman, e o amigo Rafael Zimerman, quando homens armados do grupo Hamas lançaram granadas e dispararam contra os participantes da festa. Zimerman disse que os três fugiram e se esconderam no abrigo subterrâneo, mas o gaúcho acabou não conseguindo deixar o local.

"Estava com a Rafaela. Mas o Ranani infelizmente não saiu com a gente. Chorei demais. Agradeci. O que falei com Deus não está escrito. Quando vi a Rafaela, só pensava em cuidar dela. Sair sem o Ranani foi uma dor enorme para ela", descreveu Zimerman ao jornal O Globo.

Inicialmente, o jovem chegou a ser considerado desaparecido, mas, nessa segunda-feira (9), a família relatou que as autoridades israelenses informaram o óbito dele, que residia no país há sete anos e chegou a servir nas Forças de Defesa de Israel. Nesta terça-feira, o Itamaraty também confirmou o falecimento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma publicação nas redes sociais lamentando a morte, ao compartilhar o comunicado do Ministério das Relações Exteriores. "Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", escreveu no X, antigo Twitter.

Quem era Ranani Glazer

Legenda: Ranani Glazer, de 23 anos, estava em um festival próximo a Faixa de Gaza quando os ataques do grupo Hamas iniciaram Foto: Reprodução/Instagram

Ranani Glazer era de Porto Alegre (RS) e morava em Israel. Ele tinha mais de 10 mil seguidores no Instagram e gostava de compartilhar viagens e aventuras com amigos. Ainda conforme a rede social, Glazer era um frequentador assíduo de raves.

Segundo informações postadas pelo rapaz na internet, ele atuou como soldado nas Forças de Defesa de Israel, desde 2019. Glazer morava há sete anos no País.

Governo planeja buscar 900 brasileiros em Israel

O comandante da Força Aérea do Brasil (FAB), Marcelo Damasceno, informou que o governo planeja buscar 900 brasileiros em Israel até sábado (14). A informação foi dada nesta segunda-feira (9) ao g1.

O grupo extremista islâmico Hamas bombardeou e invadiu Israel no último sábado (7). Israel realizou um contra-ataque, atingindo a Faixa de Gaza, território governado pelo Hamas. Diante do conflito, a FAB, em coordenação com os Ministérios da Defesa e Relações Exteriores (MRE), foi acionada para repatriar brasileiros que estão em Israel.

Após disponibilizar formulário online, a Embaixada em Tel Aviv recebeu dados de aproximadamente 1.700 brasileiros que desejam a repatriação, sendo a maioria turistas que estão hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.