Alok chora e revela que descobriu pela internet que pai estava em Israel

O DJ Alok usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira (10), para falar sobre o conflito armado entre Israel e o Hamas. O pai do artista, o DJ Juarez Petrillo, estava em Israel para se apresentar no festival Universo Paralello, e Alok confessa que só soube da situação do pai pela internet.

“Eu, infelizmente, tenho pouco convívio com meu pai. Ele é DJ, então está sempre viajando pelo mundo, e eu também. Ele não sabe onde eu estou e eu não sei onde ele está. Eu descobri que ele estava lá através da internet e eu até queria ter mais convívio com o meu pai. Meu pai está bem, está seguro, ele conseguiu chegar em Tel Aviv ontem e está fazendo todos os esforços para voltar ao Brasil. Tudo o que eu quero agora é abraçar ele, acolher ele, mas, infelizmente, muitas pessoas não vão poder fazer isso. Muita tristeza”, disse ele, muito emocionado.

Alok também aproveitou o vídeo para desmentir que o pai fosse o organizador do Universo Paralello. “O meu pai estava no evento que aconteceu um grande massacre dos terroristas, que matou mais de 260 pessoas. Meu pai estava prestes a se apresentar quando começou a ter um bombardeio, e o evento foi interrompido, e a polícia começou a evacuar", disse.

"Todo mundo saiu correndo. Meu pai saiu correndo, conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás foi baleado, meu pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá. Infelizmente, em meio a todo esse caos e essa angústia, está rolando uma fake news de que meu pai era o responsável e produtor do festival. O que não é verdade. Meu pai não é o organizador, não é o responsável, ele foi lá como contratado! Me ajudem a espalhar o que é verdade, por favor”, pediu aos seguidores.