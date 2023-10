Universo Paralello diz estar 'chocado' com ataque que atingiu rave em Israel

A empresa Universo Paralello se pronunciou, nesse domingo (8), sobre os ataques sofridos por Israel, bombardeado pelo grupo extremista armado islâmico Hamas. A marca, responsável pela realização de festivais de música eletrônica pelo mundo, disse não ter informações sobre o número de mortos no local e nem ter relação direta com a rave que estava acontecendo no local no momento do ataque de sábado (7).

No texto, publicado no perfil que mantém nas redes sociais, o empreendimento disse estar surpreso com os acontecimentos do fim de semana e esclareceu que as informações a que tiveram acesso foram através da imprensa, e não seriam oficiais.

"Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel”, iniciaram a nota. Então, ressaltaram que o local é reconhecido por “grandes eventos de música eletrônica”, e pontuaram que não existe uma relação direta entre a equipe deles e a festa de sábado.

“O Universo Paralello sempre licenciou sua marca para eventos fora do Brasil, onde um produtor é responsável pela organização e contratação de artistas vinculados, como aconteceu no caso do [Juarez] Swarup [pai de Alok]. A marca foi licenciada, e o DJ contratado pela produção israelense da Tribe of Nova”, diz o comunicado.

A marca também se solidarizou com as famílias das vítimas mortas na rave — número de falecidos chegou a 260 no domingo. “A violência não tem lugar na sociedade, seja em qual território for”, concluíram.

Mas o que é a Universo Paralello?

Universo Paralello é o nome de um festival de música eletrônica nascido no ano 2000. Um dos fundadores é Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup. As primeiras edições foram realizadas em Goiás. O evento cresceu e se tornou uma das marcas mais conhecidas da música eletrônica brasileira, em especial do subgênero chamado de psytrance.

Na virada do ano de 2003 para 2004, a Universo Paralello saiu do Centro-Oeste e passou a ser realizada na Bahia, onde acontece até hoje, na Praia de Pratigi. Em geral, o evento acontece a cada dois anos. Durante a pandemia, ele foi interrompido, mas agora aumentou a frequência, com edições no fim de 2022 e outra marcada para 2023.

O perfil oficial da Universo Paralello também fez, em agosto de 2023, um post para divulgar o evento chamado "Israel Edition - Universo Paralello - World Tour" (em português Edição de Israel - Universo Paralello - Turnê Mundial). O evento estava marcado para a madrugada de sexta-feira (6) para sábado. Na véspera, foi divulgada a programação de DJs.