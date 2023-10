Israel declara guerra ao Hamas, após sofrer bombardeio neste sábado (7)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra ao Hamas, após sofrer um bombardeio nas primeiras horas deste sábado (7). O movimento islâmico reivindicou a autoria do ataque. As informações são dos portais UOL e CNN.

Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas, segundo as primeiras informações de equipes de socorro. "Cidadãos de Israel, estamos em guerra. Não em uma operação, não em rondas. Em guerra”, enfatizou Netanyahu em uma mensagem de vídeo.

O Hamas também declarou guerra contra Israel. O comandante militar do grupo Hamas, Muhammad Al-Deif, convocou um levante: "Se você tem uma arma, use-a. Esta é a hora de usá-la. Saia com caminhões, carros, machados. Hoje começa a melhor e mais honrosa história".

Segundo Al-Deif, o bombardeio é uma resposta à Israel por supostos ataques às mulheres, à profanação da mesquita de al-Aqsa e ao cerco a Gaza. Ele revelou que 5 mil foguetes foram lançados contra os inimigos.

Sirenes de alerta de bombardeios soaram no sul e no centro de Israel, inclusive em Jerusalém. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou uma reunião de emergência com autoridades de segurança do País.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, sustentou que "o Hamas cometeu um grave erro esta manhã e lançou uma guerra contra o Estado de Israel. As tropas das FDI (Forças de Defesa de Israel) estão lutando contra o inimigo em todos os locais. Apelo a todos os cidadãos de Israel para que sigam as instruções de segurança. O Estado de Israel vencerá esta guerra".