Funeral de Bento XVI será presidido por papa Francisco; veja o que se sabe sobre a cerimônia

Com o falecimento do papa emérito Bento XVI, a Igreja Católica se prepara para cumprir o protocolo do funeral. A cerimônia, que representa uma novidade para as autoridades vaticanas por se tratar de um papa afastado de suas atribuições, será presidida pelo papa Francisco, na próxima quita-feira, 5 de janeiro.

O corpo de Bento estará exposto a partir de segunda-feira (2), na Basílica de São Pedro, para receber o último adeus dos fiéis. Pela primeira vez na história milenar da Igreja Católica, um papa reinante, o argentino Francisco, enterrará outro papa, Bento XVI, que renunciou ao pontificado em 2013.

"Segundo o desejo do papa emérito, o funeral será realizado com a maior simplicidade", anunciou o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni.

Detalhes da cerimônia

Na biografia oficial do religioso, foi revelado que o ex-pontífice desejava ser enterrado no túmulo de João Paulo II, na cripta de São Pedro. O local está vazio desde a transferência do caixão de João Paulo II para uma capela lateral, por conta de sua beatificação em 2011.

Em entrevista à AFP, o monsenhor Claudio Magnoli, especialista vaticano em liturgia, afirmou que está previsto um ritual semelhante ao realizado para as exéquias dos papas, já que Ratzinger foi um pontífice. Como não existe um protocolo específico para a morte de um papa emérito, a diferença é que o funeral de Bento será "sem conclave" e "sem assento vago".

Funeral

Durante a celebração, o cadáver do pontífice permanecerá à vista de todos, sobre uma sóbria tapeçaria, com paramentos litúrgicos. Algumas horas antes de seu enterro, será colocado em um caixão coberto por outros dois: o exterior, feito em madeira de olmo; o do meio, de chumbo; e o interior, de madeira de cipreste.

Um espaço na cripta localizada junto às catacumbas de São Pedro foi reservado para acolher o corpo de Bento XVI, a menos que ele tenha deixado instruções para ser enterrado em outro lugar.

Segundo as normas estabelecidas pela Constituição Apostólica Dominici Gregis, promulgada por João Paulo II em 1996, Francisco vai decretar luto oficial. Cardeais de todo mundo celebrarão eucaristias para seu descanso eterno durante esses dias.

