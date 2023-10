Justin Bieber se solidariza com vítimas de confronto em Israel: ‘doloroso para ambos os lados’

Justin Bieber se posicionou sobre os conflitos entre Israel e o grupo Hamas, que se intensificaram nos últimos dias, e afirmou, nessa terça-feira (10), em stories no Instagram, que o conflito é doloroso.

Ele prestou solidariedade às populações que estão sofrendo dos dois lados. E afirmou que não há um vilão dentro desse contexto.

“Verdadeiramente doloroso para ambos meus amigos israelenses e palestinos. Estou convencido que todos nós instintivamente reconhecemos o mal quando o vemos. Colocar Israel ou a Palestina como vilões me parece errado. Não estou interessado em escolher lados, mas sim em me solidarizar com as famílias que foram brutalmente mortas”, escreveu.

No X (antigo Twitter), diversos fãs repercutiram o post do canadense. "Ele está certo. Existem pessoas inocentes em ambos os lados por conta de uma guerra que existe há anos! Isso não é futebol pra escolher lado", disse uma pessoa. "Ele não errou em nada. Tem civis morrendo dos dois lados", comentou outro. "Simplesmente sensato. Temos que ficar do lado das vítimas e de suas famílias, e não condenar um pra proteger o outro", afirmou um fã.