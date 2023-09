Anitta diz ter 60 músicas prontas em entrevista à revista americana

A brasileira Anitta foi capa da revista americana “Instyle” e revelou já ter 60 músicas prontas para trabalhar. “Estamos tentando entender qual é o melhor caminho para essas músicas”, disse ela na entrevista.

Em breve, no entanto, a brasileira lançará “Grip”, seu novo single. “É mais uma questão de batida, instrumental e produção do que a letra. Queria mostrar como o funk brasileiro não tem muitas letras e muitos significados. São apenas coisas sexuais”.

Ainda à revista, Anitta comentou sobre suas próximas parcerias com estrelas internacionais. Uma delas é “Where I Want To Be”, com Sam Smith, sobre um relacionamento divertido e descontraído.

A outra é “A Girl Like Me” com Chlöe Bailey. “Ela é uma das minhas maiores amigas na América, e nós fizemos porque eu penso nela como uma irmã”, disse.

A brasileira reforçou que não é uma jogada de marketing para se promover em outros países. “Foram apenas duas amigas dizendo: ‘Vamos fazer algo juntas, vamos nos divertir’”.