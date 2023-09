Anitta vence prêmio VMA pelo segundo ano consecutivo

Anitta venceu pela segunda vez consecutiva o prêmio de melhor clipe de música latina no Video Music Awards (VMA), nesta terça-feira (12). A atração é exibida pela MTV e pelo Pluto TV e acontece no ginásio Prudential Center, em Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

“Brasil, estamos aqui de novo. Pela segunda vez estamos aqui”, iniciou. “Vocês estão ouvindo o funk brasileiro e vocês vão ouvir muito mais mundo afora agora. Esse é só o começo, muito obrigada!”, comemorou.

A cantora de Honório de Gurgel saiu vitoriosa na categoria com o videoclipe de "Funk Rave", ganhando de nomes como Bad Bunny, Karol G, Rosalía e Shakira.

Em 2022, Anitta levou o mesmo prêmio para casa com o clipe de sucesso global "Envolver".

VEJA CLIPE

Anitta é um dos grandes destaques da edição de 2023. A artista é a única artista a participar de duas apresentações no palco desta terça-feira: a primeira solo, composta pelo trio de faixas do pacote “Funk Generation: A Favela Love Story”; e a segunda ao lado do boy group de kpop Tomorrow X Together, ao som de sua parceria inédita com a cantora, intitulada “Back for More”.