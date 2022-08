Anitta ganha VMA 2022 e é a primeira artista solo brasileira a vencer prêmio

Anitta venceu a categoria de "Melhor Clipe Latino" do VMA 2022, neste domingo (28), com a música "Envolver". Essa é a primeira vez que uma artista brasileira conquista o troféu na premiação internacional.

Ao receber a estatueta, ela destacou o ineditismo da ocasião para o Brasil e relembrou as raízes humildes.

Anitta Cantora "Meu Deus. Não estava esperando, acho que vou chorar. Apenas quero dizer para quem não sabe que essa é a primeira vez que o Brasil está aqui. É a primeira vez que meu Brasil está recebendo um prêmio como esse. Quero receber minha família e amigos. Eu apresentei [no show] um ritmo [o funk] que por muitos anos foi considerado um crime. fui criada na favela e por muitos anos não imaginamos que isso seria possível."

Legenda: "Envolver" chegou a viralizar no TikTok e atingiu o topo da parada global do Spotify Foto: ANDRES KUDACKI / AFP

Além de levar o troféu pelo hit, a artista ainda apresentou a música no palco principal do MTV VMA, que aconteceu no estado americano de Nova Jersey.

A cantora disputava o prêmio com nomes famosos do cenário musical mundial, como Bad Bunny, Beck G, Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Bavin & Skrillex.

MELHOR CLIPE LATINO DO VMA 2022

Anitta dança funk no palco da premiação

Além de vencer a categoria de "Melhor Clipe Latino", a cantora ainda cantou no palco principal da premiação. Na ocasião, ela apresentou a canção com a qual venceu a premiação.

Usando um collant vermelho, a artista brasileira ainda soltou a clássica frase "você achou que eu não ia balançar minha bunda hoje à noite?" na versão em inglês.





Anitta Cantora "VMA, did you think I wasn't going to shake my ass tonight?"

A apresentação dela no palco principal foie chegou a animar o público presente. Na ocasião,e rebolou.

Legenda: Cantora apresentou o hit e ainda rebolou ao som de funk no palco principal da premiação internacional Foto: BENNETT RAGLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Envolver" chegou a viralizar no TikTok e atingiu o topo da parada global do Spotify. A música quebrou recordes, fazendo da artista a primeira latina a alcançar o topo da parada mundial na plataforma de streaming com uma música solo. O sucesso ainda entrou nos rankings de hits de mais de 45 países, incluindo os Estados Unidos, o Canadá e o México.

