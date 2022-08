Mulher dança no palco com Anitta e rouba a cena: 'vocês achavam que eu não ia rebolar a bunda hoje?'

A natural do Rio Grande do Norte, Marli Silva, 55 anos, dançou ao lado de Anitta durante o show no Garota Vip, no Rio de Janeiro, e roubou a cena no último sábado (20). A mulher viralizou posteriormente nas redes sociais com a apresentação ao som de "Movimento da Sanfoninha".

Conforme o g1, a "Tia Marli", como foi chamada pelo público, subiu ao palco a convite de Anitta e revelou que aquele encontro foi "um sonho realizado".

Marli vive no Rio de Janeiro há 20 anos. No sábado, foi ao show com o enteado, a nora e a mãe.

Em entrevista ao g1, Marli detalhou como foi o convite de Anitta: "ela começou a cantar a música, olhou pra mim e pediu pra eu subir, já se divertindo. Eu fui descalça mesmo e ela foi muito atenciosa".

Enquanto estava no palco, performou ao lado dos dançarinos de Anitta e com a própria cantora, que não conseguia segurar o riso com toda a situação. "Vocês achavam que eu não ia rebolar minha bunda hoje?", Tia Marli chegou a questionar, usando a famosa frase da artista.

Durante o show, Marli foi reconhecida por outras pessoas. "Ainda ontem, quando eu fui ao banheiro, o pessoal me chamava pra tirar foto, dizendo que eu era a 'Tia Marli'. É um carinho que não tem preço", concluiu.