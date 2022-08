Gkay corta o cabelo de Anitta em festa e cantora se assusta: 'olha o que ela fez'

Após a apresentação no festival Garota VIP, realizado no último sábado (20), Anitta se reuniu com amigos no Rio de Janeiro. Em meio à festa, a cantora decidiu cortar o cabelo e a influenciadora Gkay logo assumiu a tarefa. O momento foi compartilhado por meio dos stories do Instagram, neste domingo (21).

“Eu vou pegar uma tesoura para cortar meu cabelo. Eu vou pegar uma tesoura e a gente vai cortar meu cabelo é agora. A gente vai cortar o cabelo, é a revolução. Vou pegar a tesoura e cortar igual a Gkay”, disse.

Alguns amigos estavam aconselhando Anitta a não fazer a mudança no visual, mas determinada em ter o cabelo cortado, insistiu para que Gkay realizasse seu pedido. "Vai!", chegou a gritar.

Com o cabelo preso em rabo de cavalo, Gkay fez um teste, cortando um pouco as pontas. “Amiga, eu não tenho coragem”, confessou. Por fim, conseguiu fazer o corte, que ficou levemente torto.

Brincando com a situação, disse que uma cabeleireira poderia consertar. “Amiga, essa é a nova moda”, disse Gkay, enquanto Anitta, surpresa, mostrava apara os outros amigos o cabelo cortado: “olha o que ela fez!”.

Apesar do erro, a cantora relevou a situação, não parecendo estar arrependida.“Cabelo cresce”, concluiu.