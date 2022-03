Solange Almeida grava versão em forró de ‘Envolver’, hit de Anitta

A cantora Solange Almeida divulgou nas redes sociais, neste sábado (26), uma versão do hit de Anitta "Envolver", que está atualmente no top 1 no ranking das mais ouvidas no Spotify em todo o mundo.

"Vcs pediram e taí a Versão de #envolver em forro", escreveu Sol na legenda do vídeo em que ela aparece gravando a canção com os músicos da Big Band SA.

Nessa sexta-feira (25), quando Anitta chegou em 1º lugar global, Solange já havia comentado sobre uma possível gravação do hit.

"Pensando aqui em fazer uma versão forró de "Envolver", como vocês dizem “se tem versão forró é hit”, disse a cantora em post nas redes sociais.

Top 1

A carioca alcançou o primeiro lugar no "Today's Top Hits" do Spotify e se tornou capa da playlis, sendo a primeira brasileira a conquistar esse feito em uma das maiores playlists da plataforma.

A conta oficial do Spotify no Brasil comemorou o feito com tweet: "O momento chegou. É essa hora que todo o brasileiro bate no peito e comemora o orgulho em ser daqui: Anitta é Top #1 GLOBAL". Logo, a cantora também passou a ser o assunto mais comentado do Twitter também.

A versão em forró foi escrita por Solange Almeida, Mascarado, Rogério Guitarrista e Neguinho Rigno.

Letra de "Não Vou Querer Me Envolver"

Me Diz Como Fazemos

Se Tu Me Deseja E Eu A Ti Também

Há Tanto Tempo Quero Te Ter

Então Como Vai Ser ?

Voce Tirando Minha Roupa

Com A Sua Boca

Em Quatro Paredes Tu Me Completa.

Porque, Eu Não Durmo Muito Solteira.

Aproveita Me



Nao Vou Querer Me Envolver

Se Você Quiser Vou Te Dar Muito Prazer.

Aquele Love Louco Que Só Eu Sei Fazer

Te Jogar Na Parede Te Fazer Enlouquecer .



Nao Vou Querer Me Envolver

Mais Se Você Quiser A Gente Pode Fazer

Jogando Meu Cabeloooooooo

Rebolando Pra Você !



E Vou Jogando O Cabelooooooo

Entregando Meu Corpo Inteirooooo

Sabe Que Eu Te Desejooooooo

Eu Quero Te Pegar

Fazer Enlouquecer



E De Repenteeeeeeee

5 Minutos O Meu Corpo Está Caliente

Voce Sabe Que Eu Faço Diferenteee

Eu Me Excito Contigo Completamente

(Bis)



Nao Vou Querer Me Envolver

Se Você Quiser Vou Te Dar Muito Prazer.

Aquele Love Louco Que Só Eu Sei Fazer

Te Jogar Na Parede Te Fazer Enlouquecer .



Nao Vou Querer Me Envolver

Mais Se Você Quiser A Gente Pode Fazer

Jogando Meu Cabeloooooooo

Rebolando Pra Você !



Sexo E Álcool

Que Aqueceu A Gente

E A Cama Quebrou

So Que Nao Vale Apaixonar

Nao Me Chame De Amor Me Chame De Amor.



Sexo E Álcool

Que Aqueceu A Gente

E A Cama Quebrou

So Que Nao Vale Apaixonar

Nao Me Chame De Amor Me Chame De Amor.



Nao Vou Querer Me Envolver

Se Você Quiser Vou Te Dar Muito Prazer.

Aquele Love Louco Que Só Eu Sei Fazer

Te Jogar Na Parede Te Fazer Enlouquecer .



Nao Vou Querer Me Envolver

Mais Se Você Quiser A Gente Pode Fazer

Jogando Meu Cabeloooooooo

Rebolando Pra Você !



Assista ao clipe de "Envolver"