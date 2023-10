Caso Kayky Brito: MP quer autuação de Bruno de Luca por omissão de socorro, diz colunista

O ator Bruno de Luca pode ser autuado por omissão de socorro, conforme solicitação de um promotor de Justiça. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do O Globo. O pedido teria como objetivo fazer o também apresentador pagar na Justiça por não ter prestado o devido socorro a Kayky Brito, amigo com quem estava no dia 2 de setembro, em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Kayky foi atropelado enquanto cruzava a via, pouco antes de deixar a companhia de Bruno brevemente. Após ser atingido, ator foi atendido pelo motorista do carro envolvido no acidente, enquanto o amigo deixou o local sem identificar o rapaz ou ajudar nos primeiros socorros.

Veja também

As informações da investigação apontam que Kayky e Bruno estavam juntos no quiosque com outros amigos pouco antes do acidente. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram que os dois ainda conversaram com uma mulher que passava pelo local, e Bruno impediu que Kayky fizesse investidas para beijar a mulher.

Bruno chegou a prestar depoimento sobre o caso e afirmou que deixou o local sem saber que Kayky Brito havia sido atropelado.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, a manifestação é de autoria do promotor de Justiça Mácio Almeida, que também pede para que Kayky Brito manifeste a pretensão de representar contra o motorista por lesão corporal culposa. A Polícia já decidiu pelo não indiciamento de Bruno e do motorista.

Vídeo após alta

Kayky Brito foi internado em estado grave após o acidente, mas recebeu alta na última sexta-feira (6) e fez vídeo para falar sobre a recuperação.

Nas imagens, o artista agradeceu o motorista por toda a atenção prestada após a colisão e ainda falou sobre as mensagens que tem recebido com carinho por meio das redes sociais.

"Obrigado todos vocês, meus fãs que mandaram mensagem. Obrigado de coração, eu leio todas as mensagens. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida e que chamou os Bombeiros. Obrigado a minha família. Viver é um milagre. Tô aqui falando e andando até", disse ele.