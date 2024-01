Kate Middleton já está de 'coração partido' com ida de príncipe George a internato em 2026, diz site

O príncipe George, filho de Kate Middleton e do príncipe William, vai sair da Lambrook School, onde estuda com os irmãos, para ser aluno no internato católico Eton College. A mudança vai ocorrer quando ele completar 13 anos, em julho de 2026.

Uma fonte real ouvida pelo portal "InTouch" disse que Kate Middleton está "de coração partido" com a decisão, que teria sido tomada pelo príncipe William. Ele e o príncipe Harry já frequentaram a instituição.

Internato tradicional

O internato católico apenas para meninos foi fundado em 1440 por Henrique VI. É uma das mais tradicionais e exclusivas instituições do Reino Unido, tendo recebido nomes como o do escritor George Orwell e o do ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

A escola inclusive chegou a ser mencionada em um dos livros da franquia Harry Potter. Para estudar na Eton, é necessário desembolsar cerca de R$ 25 mil por mês.