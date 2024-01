Isis Valverde surpreende e se declara ao filho de Wanessa Camargo: 'Um presente'

Isis Valverde foi às redes sociais nessa sexta-feira (5) para prestar homenagem ao enteado, José Marcus. Ele é filho de Wanessa Camargo, fruto da união da cantora com o ex, Marcus Buaiz. O menino celebrou aniversário de 12 anos sem a presença da mãe, que já se encontrava confinada para a próxima edição do BBB.

Através dos stories do Instagram, Isis compartilhou uma foto da família reunida e aproveitou para desejar as felicitações ao primogênito do empresário. Buaiz também é pai de João Francisco, de 8 anos.

A famosa escreveu na publicação: “Um presente você nas nossas vidas! Parabéns, pequeno grande homem! A cada dia te admiro mais”. No clique em questão, o casal ainda posou ao lado do filho da artista, Rael, de 4 anos, do casamento anterior que ela teve com André Resende.

Nitidamente apaixonados, Marcus Buaiz e Isis Valverde também planejam casamento para breve. Em dezembro, o empresário pediu a mão da atriz, com direito a um anel valioso, avaliado em meio milhão de reais. A notícia foi confirmada pela assessoria da atriz, na época, ao portal GShow.