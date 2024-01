Esposa de Christian Oliver vive momento 'extraordinariamente difícil' após perda de marido e filhas

Jessica Klepser, esposa do ator norte-americano Christian Oliver, disse estar vivendo um momento "extraordinariamente difícil" após a perda do marido e das filhas, Madita, 12, e Annik, 10, em um acidente aéreo no sul do Caribe.

Christian e as filhas estavam a bordo de um avião monomotor que partiu de Bequia, uma pequena ilha em São Vicente e Granadinas, rumo a Santa Lúcia, também no Caribe. O piloto da aeronave, Robert Sachs, também morreu.

"Madita, uma estudante vibrante da 7ª série, era conhecida por seu espírito animado e se destacava em estudos, dança, canto e apresentações. Annik, uma aluna da 4ª série, foi reconhecida por seu comportamento gentil, porém, forte. Ela sempre foi a primeira a oferecer uma palavra gentil ou um abraço reconfortante. Suas paixões incluíam basquete, natação e várias formas de arte. O vínculo profundo, o riso contagiante e o espírito aventureiro compartilhado por Madita e Annik farão muita falta em suas comunidades", disse o comunicado publicado pelo estúdio de pilates em que Jessica trabalha.

Uma amiga da esposa do artista abriu uma "vakinha" online no site "GoFundMe" para arrecadar dinheiro para arcar com os custos de traslado dos corpos e dos serviços funerários. Até o momento, foram arrecadados mais de R$ 520 mil.

"As suas doações ajudarão a cobrir o custo do regresso de Christian e das meninas para casa, serviços funerários e memoriais, despesas legais, e irão percorrer um longo caminho para apoiar a Jéssica e a família durante este momento terrivelmente difícil", escreveu a amiga, Sarah Silverman.

Além da esposa e de amigos, Christian, que também era corretor de imóveis, deixou seus pais e irmã na Alemanha.

O que aconteceu?

O avião em que Christian, as filhas e o piloto estavam a bordo caiu no mar no território de São Vicente e Granadinas, uma pequena ilha em um arquipélago caribenho, na última quinta-feira (4). O grupo estava no local para passar o Réveillon.

De acordo com o Globo, momentos depois de decolar do aeroporto JF Mitchell, em Bequia, o piloto, Sachs, fez contato com a torre de controle por rádio para relatar que estava "enfrentando problemas e estava voltando".

No entanto, uma investigação ainda está em curso para saber quais foram os motivos do acidente.

Quem era Christian Oliver?

O ator fez participações em filmes como 'Speed Racer', 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino' e 'Operação Valquíria', além de séries como 'Sense 8'. Ele deixou dois filmes inéditos: o romance 'London Blue', de Freddie Connor, e o suspense 'Forever hold your peace', de Nick Lyon.