Buscas por helicóptero desaparecido em SP entram no quinto dia; veja o que se sabe até agora

As buscas pelo helicóptero desaparecido, que saiu de São Paulo no último domingo (31) com destino à Ilhabela, entraram no 5º dia. Conforme o Uol, os passageiros tem chances de sobrevivência, pois as novas suspeitas da Força Aérea Brasileira (FAB) apontam que a aeronave pode ter caído na Mata Atlântica.

A operação realizada pelo Esquadrão Pelicano da FAB, com uso de uma aeronave SC-105 Amazonas, teve início na madrugada de segunda-feira (1º). O tenente-coronel Emanuel Garioli, do esquadrão responsável pelas buscas, afirmou que o desafio da missão é a "parte meteorológica".

"Na área, não está muito boa a meteorologia, bem como a parte do relevo, que tem bastante morro e uma mata muito fechada. Esses são os desafios que estamos enfrentando nessa busca", detalhou.

Emanuel Garioli Tenente-coronel do Esquadrão Pelicano da FAB "Temos grandes chances de encontrar essa aeronave. Toda busca que participamos realmente tem que ter paciência, essa coleta de informações. Estamos aproveitando essas informações para encontrar o mais rápido possível. A busca pelo terreno, pela vegetação, não é fácil. É um desafio para nossa tripulação".

Conforme Emanuel, em entrevista ao Uol, eles estão coletando informações no controle de tráfego aéreo e com moradores próximos da região. "Existe possibilidade de sobrevivência no local, que é a Mata Atlântica. Não é um terreno tão hostil quanto outros no Brasil, mas há possibilidade de sobrevivência naquela área", acrescentou.

AERONAVE DESAPARECIDA

O helicóptero decolou, às 13h15 do último domingo (31), do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. A FAB foi notificada do desaparecimento às 22h30.

A aeronave que está realizando as buscas conta com um sistema de busca que permite rastrear por calor. "Com capacidades avançadas e tecnologia de ponta, o SC-105 Amazonas da FAB tem definido padrões para missões de busca e salvamento, servindo como uma plataforma robusta para operações SAR (sigla em inglês para busca e salvamento)", declarou a FAB, em nota.

A aeronave decolou com quatro pessoas, sendo identificados como Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, de 20, e um amigo chamado Rafael estavam a bordo do helicóptero. Além deles, havia o piloto Cassiano Tete Teodoro.

As buscas estão concentradas na região de serra do Litoral Norte de São Paulo, entre Caraguatatuba e Paraíbuna, além de ter sobrevoado a região de Natividade da Serra e São Luiz do Paraitinga.