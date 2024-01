Buscas por helicóptero desaparecido em Ilhabela (SP) chegam ao 3º dia; veja o que se sabe

As buscas pelo helicóptero que desapareceu com quatro pessoas em São Paulo chegaram ao 3º dia nesta quarta-feira (3). A aeronave não faz contato desde o último domingo (31), quando saiu da Capital, às 13h15, com destino a Ilhabela, no litoral paulista.

A aeronave decolou com quatro pessoas, identificados como sendo Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, de 20, e um amigo chamado Rafael. Além deles, havia o piloto.

A equipe responsável pela ação de busca, chamada Esquadrão Pelicano, utiliza uma aeronave SC-105 Amazonas com 15 tripulantes a bordo. O avião consegue ter alcance de 360 quilômetros, tendo sistema de comunicação via satélite.

As buscas estão concentradas na região de serra do Litoral Norte de São Paulo, entre Caraguatatuba e Paraíbuna, além de ter sobrevoado a região de Natividade da Serra e São Luiz do Paraitinga.

Aeronave desaparecida

O helicóptero decolou, às 13h15, do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. A FAB foi notificada do desaparecimento às 22h30.

A aeronave que está realizando as buscas conta com um sistema de busca que permite rastrear por calor. "Com capacidades avançadas e tecnologia de ponta, o SC-105 Amazonas da FAB tem definido padrões para missões de busca e salvamento, servindo como uma plataforma robusta para operações SAR (sigla em inglês para busca e salvamento)", declarou a FAB, em nota.