Helicóptero com quatro pessoas cai em lago de Capitólio, Minas Gerais; veja vídeo

Um helicóptero caiu, na manhã desta terça-feira (2), em um lago na cidade de Capitólio, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a informação inicial é de que a aeronave transportava quatro pessoas, incluindo o piloto, no momento do acidente.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas durante a queda e foram encaminhadas a hospitais. Uma quarta vítima teria afundado com o helicóptero e os bombeiros tentam resgatá-la.

A queda foi filmada por câmeras de segurança da região. A Força Aérea Brasileira (FAB) ainda não divulgou informações sobre o acidente.

Helicóptero cai em Capitólio

Um helicóptero com 4 pessoas cai no lago de furnas cidade de Capitólio MG pic.twitter.com/hsuW5JEQbB — Kleberdual (@kleberdual) January 2, 2024

Outro helicóptero segue desaparecido

Na segunda-feira (1º), um helicóptero desapareceu no litoral paulista, também com quatro pessoas a bordo. Segundo a FAB, as buscas pela aeronave seguem nesta terça.